На конференции Brand Analytics Conference обсудили развитие российских соцсетей

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. На индустриальной конференции «Brand Analytics Conference 2024: аналитика соцмедиа для бизнеса», которая прошла 6 ноября в Пресс-центре МИА «Россия сегодня», представители соцсетей, брендов, digital-агентств, и исследовательских компаний обсудили современные тренды в развитии социальных медиа и использование аналитики соцмедиа в интересах бизнеса.