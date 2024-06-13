Опубликованы первые снимки корабля Starliner, пристыкованного к МКС

Корабль Starliner, пристыкованный к МКС / © Maxar Technologies Изображения были сделаны спустя несколько часов после того, как корабль, разработанный компанией Boeing, достиг Международной космической станции.
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