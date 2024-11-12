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Кузьменко против «Лос-Анджелеса»: 12-й подряд матч без голов, пас Юбердо на победную шайбу и 3 потери за 17:58. У него 1+8 в 16 играх

«Калгари» обыграл «Кингс» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  28-летний россиянин не забил в 12-м матче подряд, но записал в актив голевую передачу при победной шайбе.

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