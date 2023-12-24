Влиятельная американская газета The New York Times опубликовала любопытную статью . Похоже, Белый дом не знает, как выйти из своей авантюры с войной на Украине.
NYT: Путин готов к окончанию войны?
Комментарии
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Геннадий
А зачем России такая нагрузка как Украина? Она же разграблена их олигархами. Пусть сами из дерьма вылазят.
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1 час.
серый777 котов
Так а кто разве собирается их кормить- пусть запад и кормит тогда- они сами на себя работать будут и подымать свою Родину а не чужую!Амеров повыгоняют и пусть начинают тогда!Кредиты то всё равно западу уже никто и никогда не отдаст- некому попросту будет отдавать!А те разумные которые придут после этой шпаны. - те сразу пошлют всехА разумных там много .0- только в основном сейчас в тюрьмах сидят по политике
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1 час.
Олег Самойлов
Ну, не скажите! Участочек Дуная в Одесской области, ВСЁ побережье от Рени до Вилково (Дунай) и от Вилково до Крыма - чем плохо? Плюс еще прямой выход на Гагаузию и Приднестровье! Гагаузы сразу в Россию уйдут! А это по факту примерно 40% от Молдавии!
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4 мин.
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