NYT: Путин готов к окончанию войны?

серый777 котов

Так а кто разве собирается их кормить- пусть запад и кормит тогда- они сами на себя работать будут и подымать свою Родину а не чужую!Амеров повыгоняют и пусть начинают тогда!Кредиты то всё равно западу уже никто и никогда не отдаст- некому попросту будет отдавать!А те разумные которые придут после этой шпаны. - те сразу пошлют всехА разумных там много .0- только в основном сейчас в тюрьмах сидят по политике