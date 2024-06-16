Stellantis перенесет производство некоторых своих электрокаров из КНР в Европу

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на одного из директоров автопроизводителя Stellantis (Нидерланды), а именно г-на Тавареса, пишет, что эта компания сейчас пересматривает свои планы производства электрокаров с партнёром Leapmotor (Китай).
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