Депутаты ЗакСа приняли во втором чтении законопроект о грантах на соцрекламу

Речь идет о защите детей от вредной информации Депутаты Законодательного собрания Петербурга сегодня, 13 ноября, приняли во втором чтении законопроект о грантах на социальную рекламу, которая направлена на защиту детей от вредной для них информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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