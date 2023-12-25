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GTA Focal: Новая утечка Rockstar Games раскрыла данные о разработке Bully 2

GTA Focal: Новая утечка Rockstar Games раскрыла данные о разработке Bully 2

В открытом доступе появился исходный код игры GTA V от компании Rockstar Games, в котором энтузиасты обнаружили упоминание о шестой части серии, а также о невышедшем сиквеле симулятора школьного хулигана Bully.

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