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Французское картофельное пюре и ни единого комочка!

Французское картофельное пюре и ни единого комочка!

Прочитав название блюда, многие придут в недоумение: «Что можно придумать с обычным картофельным пюре?» Но те, кто готовил его не один раз, знают, что блюдо может получиться очень невкусным.

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