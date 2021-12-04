Французское картофельное пюре и ни единого комочка!

Прочитав название блюда, многие придут в недоумение: «Что можно придумать с обычным картофельным пюре?» Но те, кто готовил его не один раз, знают, что блюдо может получиться очень невкусным.
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