Заседания советов директоров ТГК-14 и «Акрона» - основные события 5 октября

На повестке дня инвесторов в четверг, 5 октября, - ВОСА «Южного Кузбасса», на котором будет дано согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (о каких сделка идет речь, компания не сообщает).
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