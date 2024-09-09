«Закипает котёл для врага, это безжалостно и необъяснимо»: ВС России загнали гарнизон ВСУ в Угледарскую ловушку: Карта боевых действий на Украине, к утру 9 сентября 2024 — Новости СВО

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 9 сентября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Операция по освобождению ВС России города Часов Яр в ДНР, последние новости к утру 09.
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