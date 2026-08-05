smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Профсоюз моряков призвал Моди использовать ВМС для защиты судов

Профсоюз моряков призвал Моди использовать ВМС для защиты судов

Премьер-министра Индии Нарендру Моди задействовать активы ВМС страны для защиты судов и моряков в Красном, Черном морях и Ормузском проливе призвал профсоюз моряков (FSUI) 5 августа сообщает The Times of India.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии