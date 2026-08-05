Профсоюз моряков призвал Моди использовать ВМС для защиты судов

Премьер-министра Индии Нарендру Моди задействовать активы ВМС страны для защиты судов и моряков в Красном, Черном морях и Ормузском проливе призвал профсоюз моряков (FSUI) 5 августа сообщает The Times of India.
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