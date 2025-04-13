‼️🇷🇺🦫"БОБРы" вышли на охоту, громя бронетехнику ВСУ на Запорожском фронте. Операторы дронов спецотряда "БОБР" Армии России ежедневно уничтожают технику врага.
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‼️🇷🇺🦫"БОБРы" вышли на охоту, громя бронетехнику ВСУ на Запорожском фронте. Операторы дронов спецотряда "БОБР" Армии России ежедневно уничтожают технику врага.
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