У Панарина 475 ассистов в НХЛ. Он догнал Ларионова

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Форвард «Рейнджерс» набрал 1+1 с «Монреалем» (3:4 Б) и стал 2-й звездой матча. По ассистам среди россиян Панарин сравнялся Игорем Ларионовым и делит с ним 11-е место.