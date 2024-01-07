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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Панарина 475 ассистов в НХЛ. Он догнал Ларионова

Форвард «Рейнджерс» набрал 1+1 с «Монреалем» (3:4 Б) и стал 2-й звездой матча. По ассистам среди россиян Панарин сравнялся Игорем Ларионовым и делит с ним 11-е место.

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