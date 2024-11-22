Строители скандального ФОКа в Барнауле предстали перед судом и признали вину

На первом судебном заседании по делу Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна им зачитали обвинительное заключение Индустриальный районный суд Барнаула 21 ноября 2024 года начал рассматривать дело барнаульских предпринимателей Евгения Якунина, Ивана Куца и Артура Манасяна.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии