Наташа Королёва не стала делать вид, что прошлое невестки — запретная тема. В интервью Гере Иващенко певица прямо ответила тем, кто обсуждает биографию Мелиссы Волынкиной, жены её сына Архипа, и отдельно прошлась по тем, кто высказывался из ближайшего окружения.
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