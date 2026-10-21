Наташа Королёва не стала делать вид, что прошлое невестки — запретная тема. В интервью Гере Иващенко певица прямо ответила тем, кто обсуждает биографию Мелиссы Волынкиной, жены её сына Архипа, и отдельно прошлась по тем, кто высказывался из ближайшего окружения.