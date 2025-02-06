Курская прокуратура выявила незаконную продажу земли под водоемом

Нарушение выявлено прокуратурой в Тимском районе. - Установлено, что в 2022 году администрация Барковского сельсовета заключила с физическим лицом договор купли-продажи земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения площадью более 100 кв м под водным объектом, который является собственностью Российской Федерации, - сообщается в официальном канале Прокуратуры Курской области.