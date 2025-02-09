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Военное обозрение

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«Запасы есть, но их не достать»: Киев не может поднять газ из подземных хранилищ после ударов ВС России

«Запасы есть, но их не достать»: Киев не может поднять газ из подземных хранилищ после ударов ВС России

Подземные хранилища газа на западе Украины стали целью одного из ударов российских ракет.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Супер!👍
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15 час.
J
Juri
ещё бы в говне их утопить!
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13 час.
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