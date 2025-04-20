Балтийский котёл: почему Калининград может стать эпицентром нового российско-европейского противостояния

Напряженность в Балтийском регионе продолжает нарастать. С момента первого инцидента с подводными кабелями прошло пять месяцев, за которые европейские государства значительно ужесточили свою политику в отношении судоходства.
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