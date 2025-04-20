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Балтийский котёл: почему Калининград может стать эпицентром нового российско-европейского противостояния

Балтийский котёл: почему Калининград может стать эпицентром нового российско-европейского противостояния

Напряженность в Балтийском регионе продолжает нарастать. С момента первого инцидента с подводными кабелями прошло пять месяцев, за которые европейские государства значительно ужесточили свою политику в отношении судоходства.

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Комментарии
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Eduard
Балтийское море,Финский залив не НАТО! Давно предлонаю начать войну с Европой всё равно к этому идёт.Пора их наглецов на место поставить!
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16 час.
Eduard
Хуж нет когда в России церемонятся с нахалами)
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16 час.
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