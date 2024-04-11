Юрист Соловьев: нужно запретить несовершеннолетним управлять электросамокатами

Иван Соловьёв, доктор юридических наук и профессор, а также российский юрист, выступил с предложением запретить несовершеннолетним управление средствами индивидуальной мобильности (СИМ), такими как электросамокаты.
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