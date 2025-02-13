Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Fialka
    и моих детей уже дети взрослые и воспитанные ,а ваши видать такие же как выВоскресное: учите...
  • Владимир Алтайцев
    Падаль  с  убогими  данными  и  подлейшим мнением  , ты, решила  и здесь нагадить, сволочь бандеровская. Да  когда  ж...Воскресное: учите...
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Экономист Катасонов: "Вклады не заморозят! Но... Разгонят инфляцию и обесценят депозиты"

Экономист Катасонов: "Вклады не заморозят! Но... Разгонят инфляцию и обесценят депозиты"

Чем обуславливается разгон паники в некоторых Telegram-каналах - что после завершения СВО государство изымет частные банковские накопления, чтобы пустить эти средства на восстановление экономики? Ну, вот, например, как это объясняет доктор экономических наук Валентин Катасонов, часто выступающий в СМИ.

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