Срочно! Поражена секретная цель в Киеве? Ночной удар вызвал волну вопросов

По имеющейся информации, две «Бандероли» нанесли удар по объекту в Голосеевском районе Киева. Ряд источников утверждает, что целью мог стать объект, имеющий особое значение, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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