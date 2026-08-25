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Срочно! Поражена секретная цель в Киеве? Ночной удар вызвал волну вопросов

Срочно! Поражена секретная цель в Киеве? Ночной удар вызвал волну вопросов

По имеющейся информации, две «Бандероли» нанесли удар по объекту в Голосеевском районе Киева. Ряд источников утверждает, что целью мог стать объект, имеющий особое значение, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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