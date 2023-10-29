Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Им обоим наплевать на идеологию": Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

"Им обоим наплевать на идеологию": Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

Интересная жизнь с Vera Star На фоне событий развернувшихся после оскорбительных высказываний политолога Евгения Сатановского в адрес представителей российского МИД, как-то остался незамеченным другой, не менее грандиозный скандал с участием бывшего пресс-секретаря министра культуры, представительницы либерального лагеря, журналистки Лизы Лазерсон.

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Комментарии
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ВС
Василий Садайло
Сатановский умный правильный мужик, ну не  Медведева же слушать.
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2 д.
аа
алиса алиска
не ожидала от Сатановского такой тупой выходки. Эмоции кровные его сгубили, голова отключилась, м.б.? Как же так, он же сам вроде говорил, что и всех невинных жалко (и Израильтян и палестинцев), если не путаю 🤷‍♀️
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2 д.
М
Мария
Он умнейший человек, но излишне эмоционален.
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11 час.

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