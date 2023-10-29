"Им обоим наплевать на идеологию": Псевдопатриот Сатановский и либерал Лиза Лазерсон оказались одного поля ягоды

аа

алиса алиска

не ожидала от Сатановского такой тупой выходки. Эмоции кровные его сгубили, голова отключилась, м.б.? Как же так, он же сам вроде говорил, что и всех невинных жалко (и Израильтян и палестинцев), если не путаю 🤷‍♀️