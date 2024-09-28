Иностранных граждан, не владеющих русским языком, но имеющих сертификаты о его знании, могут лишить миграционного статуса, а также отказать в гражданстве РФ

Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале. По ее словам, ведомство регулярно выявляет таких мигрантов и проводит расследование в отношении преступных группировок и организаций, которые выдают фиктивные сертификаты.
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