Правительство РФ утвердило правила индексации просроченных пенсий

Правительство РФ представило в Госдуму законопроект об установлении чёткого срока для индексации просроченных пенсий после судебных решений, чтобы устранить правовую неопределённость и обеспечить защиту пенсионеров от инфляции.
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