Экстренные службы ликвидировали 11 природных пожаров на площади 5,2 тысячи гектаров в Свердловской области за минувшие сутки.
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