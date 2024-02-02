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Звезда фильмов “Рокки” и “Хищник” Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет Кар...

Звезда фильмов “Рокки” и “Хищник” Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет Кар...

Звезда фильмов “Рокки” и “Хищник” Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 летКарл Уэзерс, сыгравший роль Аполло Крида в первых четырех фильмах о Рокки и снявшийся в “Хищнике”, “Мандалорце”, “Счастливчикt Гилмор” и десятках других фильмов и телешоу, скончался во сне в ночь на 1 февраля, сообщила его… источник.

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