Звезда фильмов “Рокки” и “Хищник” Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 лет Кар...

Звезда фильмов “Рокки” и “Хищник” Карл Уэзерс скончался в возрасте 76 летКарл Уэзерс, сыгравший роль Аполло Крида в первых четырех фильмах о Рокки и снявшийся в “Хищнике”, “Мандалорце”, “Счастливчикt Гилмор” и десятках других фильмов и телешоу, скончался во сне в ночь на 1 февраля, сообщила его… источник.