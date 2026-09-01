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Курские новости

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Оборот малых предприятий Курской области превысил 75 млрд рублей

Оборот малых предприятий Курской области превысил 75 млрд рублей

Торговля и ремонт автомобилей обеспечили 35,8% общего оборота малых предприятий региона, на втором месте — обрабатывающие производства с 23,4%.

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