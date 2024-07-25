Коронавирус снова угрожает людям: Греция вводит меры безопасности для туристов

Официальные лица предупреждают о возможной новой пандемии коронавируса нового штамма FliRT. Об этом стало известно в связи со значительным увеличением числа случаев заражения в популярных у туристов странах, в том числе в Греции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии