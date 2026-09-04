ТАСС: американский сверхзвуковой самолет кружит над Оманским заливом

Над нейтральными водами Оманского залива, вблизи границ с Ираном кружит сверхзвуковой самолет ВВС США.
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Сверхзвуковые самолеты не умеют "кружить"!