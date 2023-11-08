Великобритания ввела санкции против УГМК и золотодобывающей компании Nordgold

Великобритания расширила свой санкционный список в отношении России на 29 позиций. Новые ограничения коснулись Уральской горно-металлургической компании (УГМК), а также золотодобывающей корпорации Nord Gold.
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