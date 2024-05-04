Грек сообщил иностранным туристам 8 вещей, которые они не должны делать в Афинах

В 2023 году столица Греции достигла рекордного числа туристов. Местный житель поделился своим опытом с иностранными туристами о том, как избежать типичных ошибок, которые часто совершают путешественники в этом городе.
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