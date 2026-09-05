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Если подоконник пустует, вы теряете полезное место: 5 решений для квартир, где важен каждый метр

Если подоконник пустует, вы теряете полезное место: 5 решений для квартир, где важен каждый метр

Подоконник перестал быть исключительно местом для цветочных горшков. Сегодня это полноценный ресурс интерьера, который берет на себя функции столешницы, рабочего стола, дивана, полки и даже вместительного органайзера.

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