Путин: Россия укрепила суверенитет и независимость за последние 3 года

Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание на запрещение русских журналистов в США и Британии, после пресс-конференции Владимира Путина, где обсуждались прочные позиции страны на мировой арене и её суверенитет.
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