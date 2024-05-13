🌌 Крымские астрофизики стали первооткрывателями нового астероида Неизвестный астероид сейчас находится между созвездием Льва и Девы, диаметр небесного тела около сотни метров.
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🌌 Крымские астрофизики стали первооткрывателями нового астероида Неизвестный астероид сейчас находится между созвездием Льва и Девы, диаметр небесного тела около сотни метров.