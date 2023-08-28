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Себастьян Коу о словах Исинбаевой про замалчивание ее достижений: «Не знаю, что она сказала, поэтому не буду комментировать»

Ранее Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) опубликовала два рейтинга: 40 лучших моментов чемпионатов мира и 40 женщин, сильнее остальных повлиявших на легкую атлетику.

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