В субботу вас выслушают.

18 мая с 9.00 до 12.00 прямую телефонную линию проведут:ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ КИСЕЛЬ, председатель Бобруйского горисполкома по тел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Праздничный концерт, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.
- Празднование Дня Победы: Вахта памяти, ´Живой коридор´, поздравление ветеранов, выставка ´Путь к Победе´.
- Протоиерей Виктор Толох вместе с воспитанниками приходской воскресной школы и детским хором посетили ГУО ´Детский социальный...
Свежие комментарии