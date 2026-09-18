Ульянов: МАГАТЭ игнорировало удары США и Израиля по Ирану

Американо-израильские удары по иранским ядерным объектам вызвали отсутствие реакции со стороны МАГАТЭ, что, по словам Ульянова, способствует нормализации таких атак.
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