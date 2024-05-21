Актриса Красько заявила, что совсем не понимает поведение Акунина

Писатель-иноагент, а также террорист и экстремист Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили), ранее был популярен в России, а теперь проживает за границей и высказывает оскорбительные замечания в адрес россиян.
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