В России увеличили ежемесячные налоговые вычеты для семей с детьми

В России с 1 января 2025 года в два раза увеличены налоговые вычеты для семей с детьми. Как напомнили в РИА Новости, соответствующие изменения были разработаны Минфином и приняты Правительством с учетом идей депутатов и бизнесменов.
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