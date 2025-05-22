Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ростех изготовил новый дистанционно управляемый наземный дрон «Ирбис»

МИНСК, 23 мая. /ТАСС/. Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) изготовил опытный образец робототехнического шасси «Ирбис», аналогичный дистанционно управляемому дрону «Каракал», но с большей грузоподъемностью.

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