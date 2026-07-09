Трудовая ничья: почему «Рубин» может записать в актив матч со «Спартаком»

«Рубин» сыграл вничью со «Спартаком» в третьей контрольной встрече в рамках предсезонных сборов. Почему эту встречу можно занести в актив казанцев и в чем прибавили подопечные Франка Артиги - в материале «ТИ-Спорта».
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