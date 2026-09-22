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Подруга копировала помаду и широкие штаны Анастасии Веденской — и оказалась любовницей её мужа

Подруга копировала помаду и широкие штаны Анастасии Веденской — и оказалась любовницей её мужа

Сначала — странное сообщение в телефоне мужа, адресованное явно не ей. Потом — диктофон, который Анастасия Веденская сунула Владимиру Епифанцеву в карман куртки.

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