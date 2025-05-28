Барнаульских рэперов привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков

Участники музыкальной группы должны выплатить штраф и удалить песню со всех интернет-площадок В Барнауле троих участников музыкальной рэп-группы привлекли к административной ответственности за пропаганду наркотиков.
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