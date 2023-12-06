Татуировки светящиеся: описание с фото, вид в темноте, краска для нанесения тату, последующий уход за кожей и последствия

Новое веяние моды: новое, современное направление в тату — светящиеся татуировки (неоновые). Светящиеся под ультрафиолетом татуировки появились не так давно и стали оригинальным украшением любителей клубных вечеринок и дискотек.
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