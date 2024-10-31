Именитый танцовщик провел мастер-класс в «Перспективе»

Заслуженный артист России, солист Государственного академического ансамбля народного танца И. А. Моисеева, член жюри телевизионного проекта «Большие и маленькие» на телеканале «Россия К» Рамиль Мехдиев провел в Школе Перспектива мастер-класс для танцовщиц из хореографического коллектива «Алёнушка».
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