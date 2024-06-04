PRO-тренды: комплексные технологии безопасности | Аргументы и Факты

6 июня 2024 года в 16:00 (мск) на стенде издательского дома «Аргументы и факты» на площадке Петербургского международного экономического форума состоится дискуссия, посвященная безопасности в цифровой среде и способам борьбы с мошенничеством с использованием цифровых инструментов.