PRO-тренды: комплексные технологии безопасности | Аргументы и Факты

6 июня 2024 года в 16:00 (мск) на стенде издательского дома «Аргументы и факты» на площадке Петербургского международного экономического форума состоится дискуссия, посвященная безопасности в цифровой среде и способам борьбы с мошенничеством с использованием цифровых инструментов.
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