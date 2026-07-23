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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер «Крыльев» Олейников о жизни в Чечне: «Из-за запрета шорт купил штаны изо льна. Относился к местной культуре с уважением»

Вингер « Крыльев Советов » Иван Олейников рассказал о жизни в Чечне. С 2022 по 2024 год футболист выступал за грозненский « Ахмат ».

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