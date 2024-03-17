Исторические напёрстки Размышления об интересах нашего китайского друга Пока Гегемон жадно поедает поп-корн торговой марки «День Сурка», наблюдая за схваткой двух могучих старцев вокруг кресла-каталки Овального Кабинета – наши китайские товарищи перешли в атаку, точно подгадав с моментом.
Размышления об интересах нашего китайского друга
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
По-любому мы инструмент для Китая, а никакие не союзники так как у нас очень разный менталитет. А если и союзники то временные.
Ответить
12 час.
Юрий Ильинов
Союзники у нас только армия и флот.. У китайской экономики большая связь с американской. Они не могут делать резких движений.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии