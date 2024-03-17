Славянская докт...
БлогПравилаНовичкамВАДИМВладимирНеллиН-книгиПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Славянская доктрина

6 444 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Союзники у нас только армия и флот.. У китайской экономики большая связь с американской. Они не могут делать резких д...Размышления об ин...
  • Алекс Сэм
    По-любому мы инструмент для Китая, а никакие не союзники так как у нас очень разный менталитет. А если и союзники то ...Размышления об ин...
  • Юрий Ильинов
    Совместное будущее: в Германии развивают российскую ядерную энергетику Контроль России над цепочкой поставок ядерного...Защитить российск...

Размышления об интересах нашего китайского друга

Размышления об интересах нашего китайского друга

Исторические напёрстки Размышления об интересах нашего китайского друга Пока Гегемон жадно поедает поп-корн торговой марки «День Сурка», наблюдая за схваткой двух могучих старцев вокруг кресла-каталки Овального Кабинета – наши китайские товарищи перешли в атаку, точно подгадав с моментом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алекс Сэм
По-любому мы инструмент для Китая, а никакие не союзники так как у нас очень разный менталитет. А если и союзники то временные.
Ответить
12 час.
Юрий Ильинов
Союзники у нас только армия и флот.. У китайской экономики большая связь с американской. Они не могут делать резких движений.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх