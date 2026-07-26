Пожар в Ульяновской области унес жизни женщины и двух детей

В селе Большие Ключищи Ульяновской области в минувшее воскресенье произошел пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли женщина 1950 года рождения и двое детей, родившихся в 2020 и 2023 годах.
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