День весеннего равноденствия: в Челябинской области тает гигантская сосулька

В национальном парке "Зюраткуль" исчезает одна из главных достопримечательностей.Под лучами весеннего солнца начала таять одна из главных зимних достопримечательностей национального парка "Зюраткуль" — глыба сияющего льда.
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