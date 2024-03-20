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День весеннего равноденствия: в Челябинской области тает гигантская сосулька

День весеннего равноденствия: в Челябинской области тает гигантская сосулька

В национальном парке "Зюраткуль" исчезает одна из главных достопримечательностей.Под лучами весеннего солнца начала таять одна из главных зимних достопримечательностей национального парка "Зюраткуль" — глыба сияющего льда.

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